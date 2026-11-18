Thomas Schmidberger, Sandra Mikolaschek und Jana Spegel sind in Thailand im Finale. Bronze holen Valentin Baus und Juliane Wolf.

Ein deutsches Tischtennis-Trio greift nach Gold: Thomas Schmidberger, Sandra Mikolaschek und Jana Spegel sind bei der Para-WM in Thailand in ihren Einzel-Klassen ins Finale eingezogen. Valentin Baus muss sich in Pattaya mit Bronze begnügen, wie Juliane Wolf schied der Titelverteidiger im Halbfinale aus.

Die Finals finden am Donnerstag zum Abschluss der Wettbewerbe statt. Nach dem 3:1 (11:3, 11:13, 11:8, 18:16) über Yeongjin Jang aus Südkorea wartet auf Schmidberger, der am Sonntag mit Baus im Doppel triumphiert hatte, Panfeng Feng. Der chinesische Dominator hat seit Peking 2008 alle Goldmedaillen bei Paralympics abgeräumt, die Weltrangliste führte Feng mit Unterbrechungen insgesamt 513 Wochen an.

„Ich bin hungrig und definitiv Außenseiter – also habe ich gar keinen Druck. Ich kann ganz locker aufspielen und es voll genießen“, sagte Titelverteidiger Schmidberger, der vier der 23 Duelle mit Feng gewann.

Mikolaschek steht wieder im Endspiel

Paralympicssiegerin Mikolaschek besiegte die Französin Flora Vautier souverän mit 3:0 (11:2, 11:7, 11:7) und steht nach der WM 2022 in Granada erneut im Endspiel. Dort bekommt es die 29-Jährige, die wie Schmidberger und Baus in Düsseldorf spielt, mit Bian Zhang zu tun. Die Chinesin gab im gesamten Turnier bislang keinen Satz ab. Mikolascheks Silber-Doppelpartnerin Spegel trifft nach dem 3:0 (11:6, 11:5, 11:8) gegen die Serbin Zeljana Ristic auf die Finnin Aino Tapola.

Rio-Paralympicssieger Baus verpasste seinen dritten Einzeltitel. Im Halbfinal-Krimi hatte der Türke Abdullah Özturk beim 2:3 (8:11, 11:2, 11:9, 9:11, 11:13) das bessere Ende für sich. „Ich habe mir ein bisschen mehr versprochen. Ich konnte im Halbfinale nicht mein Bestes spielen, das macht es besonders ärgerlich“, sagte Baus. Für Wolf, die im Doppel an der Seite von Stephanie Grebe bereits Bronze geholt hatte, war gegen die Chinesin Wenjuan Huang mit 0:3 (7:11, 4:11, 6:11) Schluss.

In den Doppelwettbewerben hatten die Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) bereits eine Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen geholt.