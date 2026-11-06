Kaufmann scheidet aus – Verdonschot überrascht

Die Olympiadritte von Paris ist eine Nummer zu groß für die EM-Zweite Kaufmann. Dafür gewinnt ein Hoffnungsträger bei den Männern.

Tischtennis-Vizeeuropameisterin Annett Kaufmann ist beim WTT-Turnier in Frankfurt im Achtelfinale ausgeschieden. Die 20-Jährige vom SV DJK Kolbermoor schaffte bei der mit 500.000 Dollar dotierten Veranstaltung keine Überraschung gegen die an Position vier gesetzte Hina Hayata, sie unterlag der Olympia-Dritten aus Japan mit 1:3.

Dafür gelang Nachwuchshoffnung Wim Verdonschot ein Coup. Der 21-Jährige von Borussia Dortmund besiegte den brasilianischen WM-Zweiten Hugo Calderano, in der TTBL in Diensten des 1. FC Saarbrücken, mit 3:1 und steht im Viertelfinale. Dieses hatte am Donnerstag bereits Ex-Europameister Dang Qiu erreicht.

In der Abendsession kommt es unter anderem noch zu zwei deutschen Duellen: Sabine Winter trifft auf Ying Han, bei den Männern messen sich Patrick Franziska und Benedikt Duda.