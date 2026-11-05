Frankfurt: Qiu dominiert Ovtcharov im deutschen Topduell

Der EM-Bronzegewinner schlägt den Altmeister im Achtelfinale klar.

Keine Chance für Routinier Dimitrij Ovtcharov im deutschen Duell mit Dang Qiu: Der einstige Weltranglistenerste Ovtcharov (38) musste sich seinem acht Jahre jüngeren Kontrahenten im Achtelfinale des WTT-Turniers in Frankfurt mit 0:3 geschlagen geben. Für den EM-Bronzemedaillengewinner Qiu lebt der Traum vom Prestigetitel in Hessen weiter.

Qiu war als leichter Favorit in das deutsche Duell gegangen. Der Weltranglistenelfte wurde seiner Rolle in einer einseitigen Partie gerecht, hat nun aber einen echten Brocken vor sich. Im Viertelfinale des stark besetzten Turniers wartet der Weltranglistendritte Tomokazu Harimoto aus Japan auf den Einzeleuropameister von 2022.