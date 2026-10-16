Die deutsche Topspielerin muss sich überraschend einer Französin geschlagen geben. Nina Mittelham kämpft sich dagegen ins Viertelfinale.

Die deutsche Topspielerin Sabine Winter ist bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Ljubljana überraschend im Achtelfinale gescheitert. Die Weltranglistenneunte vom TSV Dachau verlor gegen die Französin Prithika Pavade (Weltranglistenplatz 41) mit 2:4 und muss ihre Hoffnungen auf den ersten EM-Titel im Einzel begraben. Nina Mittelham zog dagegen nach einem Kraftakt ins Viertelfinale ein.

Winter wankt, Mittelham siegt knapp

Winter fand zunächst überhaupt nicht in die Partie und gab die ersten beiden Sätze deutlich ab. Die 34-Jährige fing sich jedoch, fand unter Druck zunehmend zu ihrem Spiel und glich zum 2:2 aus. Allerdings ließ die erst 22 Jahre alte Pavade sich auch von der Aufholjagd der Favoritin nicht aus der Ruhe bringen, schlug zurück und verwandelte im umkämpften sechsten Satz ihren dritten Matchball.

Mittelham konnte sich derweil gegen die Rumänin Andreea Dragoman mit 4:3 durchsetzen. Die Weltranglisten-29. vom TTC Berlin Eastside übernahm mit ihrer starken Rückhand zunächst die Kontrolle und schien nach einer 3:1-Satzführung bereits auf der Siegerstraße. Doch Dragoman (Weltranglisten-61.) kämpfte sich zurück und erzwang den Entscheidungssatz, in dem die 29-jährige Berlinerin die Nerven behielt.

Für Mittelham ist das Turnier damit noch lange nicht vorbei. Nach Bronze im Doppel mit Annett Kaufmann spielt sie am Freitagabend (20.15 Uhr/Dyn) gemeinsam mit Benedikt Duda im Mixed-Finale gegen das an Position zwei gesetzte französische Duo Alexis Lebrun/Charlotte Lutz um EM-Gold.