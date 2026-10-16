Das deutsche Duo verpasst das Finale im Doppel und muss sich mit Bronze zufriedengeben.

Annett Kaufmann und Nina Mittelham haben bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Ljubljana den Einzug ins Doppel-Finale verpasst. Das Duo des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) verlor sein Halbfinale gegen Zuzanna Wielgos/Anna Brzyska aus Polen mit 2:3 und muss sich mit der Bronze-Medaille zufriedengeben.

Mittelham winkt Medaille im Mixed

Dabei starteten Kaufmann und Mittelham vielversprechend in die Partie. Insbesondere die starke Vorhand der 20 Jahre alten Kaufmann kam zum Tragen, doch nach zwischenzeitlicher 1:0- und 2:1-Satzführung drehten die stärker werdenden Polinnen die Partie letztlich.

Mittelham hat am Freitagabend (20.15 Uhr/Dyn) indes noch eine weitere Medaillenchance: Im Mixed-Finale mit Benedikt Duda spielt die 29-Jährige gegen das französische Spitzendoppel Alexis Lebrun/Charlotte Lutz um den Europameistertitel.