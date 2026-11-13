WTA Finals: Pegula im Halbfinale, Gauff ist raus

Beim Saisonabschluss in Indian Wells ist damit nur noch ein Platz im Halbfinale offen.

Jessica Pegula hat bei den WTA Finals einen Matchball abgewehrt und sich mit einem dramatischen Sieg gegen Linda Noskova noch den Einzug ins Halbfinale gesichert. Die US-Amerikanerin gewann in der Nacht zu Freitag in Indian Wells mit 7:6 (7:2), 4:6, 7:5 und besiegelte damit zugleich das Aus ihrer Landsfrau Coco Gauff.

Die Weltranglistenfünfte Pegula schlug gegen die bereits qualifizierte Wimbledon-Siegerin Noskova 16 Asse – so viele wie noch nie in ihrer Karriere. Im entscheidenden dritten Satz stand die 32-Jährige beim Stand von 4:5 kurz vor dem Aus, wehrte den Matchball der Tschechin jedoch mit einem Ass ab. Anschließend gelang ihr das entscheidende Break, ehe sie ihren ersten Matchball verwandelte.

„Linda ist eine großartige Spielerin“, sagte Pegula: „Wenn man sich die Ergebnisse unserer bisherigen Begegnungen anschaut, ist es jedes Mal praktisch dasselbe Match.“

Im Halbfinale trifft die Amerikanerin am Samstag auf die Gruppensiegerin Mirra Andrejewa. Eine Woche zuvor hatte Pegula die 18 Jahre alte Russin bei einem aufgezeichneten Gespräch auf dem Trainingsplatz als „Diva“ bezeichnet. Andrejewa erklärte, Pegula habe sich entschuldigt.

Gauffs 6:4, 7:5-Erfolg gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk hatte zuvor nicht zum Weiterkommen gereicht. Die Weltranglisten-Vierte machte im zweiten Satz einen 1:5-Rückstand wett, schied wegen Pegulas Erfolg aber dennoch aus. Am Freitag (Ortszeit) wird der zweite Halbfinalplatz der anderen Gruppe zwischen Aryna Sabalenka und Jelina Switolina vergeben.