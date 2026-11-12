Die US-Amerikanerin Coco Gauff fährt bei den WTA-Finals den zweiten Sieg ein und muss nun hoffen. Gegen Marta Kostyuk gelingt ihr eine starke Aufholjagd.

Tennisstar Coco Gauff (22) hat ihre Chancen auf den Halbfinaleinzug bei den WTA Finals gewahrt. Beim Saisonabschluss in Indian Wells setzte sich die US-Amerikanerin in ihrem dritten Gruppenspiel mit 6:4, 7:5 gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk durch und fuhr ihren zweiten Sieg.

Gauff ist im Kampf um das Halbfinale dennoch auf Schützenhilfe angewiesen und muss auf eine Niederlage ihrer Landsfrau Jessica Pegula gegen die bereits sicher qualifizierte Wimbledonsiegerin Linda Noskova (Tschechien) hoffen.

e3bee79e8864d339afd9fcea64e1127735190ad3-ipad.jpg Coco Gauff in Indian Wells © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/KATELYN MULCAHY

Gauff: „Ich gebe einfach alles“

„Es ist das Ende der Saison, ich gebe einfach alles“, sagte die Siegerin der US Open 2023 und der French Open 2025, die die Finals bereits vor zwei Jahren gewonnen hat: „So etwas zu Hause zu schaffen, würde mir noch mehr bedeuten.“ Gauff lag im zweiten Satz schon scheinbar aussichtslos mit 1:5 hinten, wehrte drei Satzbälle von Kostyuk ab – und drehte dann richtig auf.

Nach der Vorrunde ziehen die beiden besten Spielerinnen der zwei Vierergruppen ins Halbfinale ein. Das Finale des Hartplatzturniers in Kalifornien findet am Sonntag statt.

Ursprünglich sollten die diesjährigen WTA Finals in Saudi-Arabien stattfinden. Nachdem die USA im Februar Militärschläge gegen den Iran durchgeführt hatten und es daraufhin zu einem Krieg in der Region gekommen war, wurde das Turnier jedoch im Juli nach Indian Wells verlegt.