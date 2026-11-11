WTA-Finals: Noskova nach Sieg über Gauff im Halbfinale

Die Wimbledon-Siegerin steht nach ihrem zweiten Erfolg in der Vorschlussrunde. Coco Gauff und Jessica Pegula kämpfen im Fernduell um das Weiterkommen.

Wimbledon-Siegerin Linda Noskova hat bei den WTA-Finals in Indian Wells vorzeitig das Halbfinale erreicht. Die an Nummer acht gesetzte Tschechin bezwang die US-amerikanische Weltranglistenvierte Coco Gauff am Dienstag mit 6:3, 6:3 und sicherte sich mit ihrem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel das Ticket für die Vorschlussrunde. Gauff muss dagegen um das Weiterkommen bangen.

Die 21 Jahre alte Noskova profitierte vom fehleranfälligen Aufschlagspiel ihrer Gegnerin und nahm Gauff im ersten Satz gleich viermal den Aufschlag ab. Im zweiten Durchgang gelang ihr früh das entscheidende Break, nach ihrem neunten Ass verwandelte sie den Matchball.

Um den zweiten Halbfinalplatz der Gruppe kämpfen nun Gauff und ihre Landsfrau Jessica Pegula im Fernduell. Die an Nummer fünf gesetzte Amerikanerin hielt ihre Chancen durch ein 6:2, 7:5 gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk am Leben. Nach einem souveränen ersten Satz musste die 32-Jährige im zweiten Durchgang deutlich mehr Widerstand überwinden, ehe ihr beim Stand von 5:5 das entscheidende Break gelang.

Gauff und Pegula stehen damit jeweils bei einem Sieg und einer Niederlage. Ihr direktes Duell zum Auftakt hatte Gauff 6:4, 6:7 (5:7) und 6:2 gewonnen. Während die 22-Jährige es am Donnerstag mit der bereits ausgeschiedenen Kostjuk (21.00 Uhr) zu tun bekommt, ist Pegula gegen Noskova (22.10 Uhr/beide Sky) gefordert.