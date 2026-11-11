WTA Finals: Switolina wahrt Chancen

Die Ukrainerin bleibt weiter mit guten Aussichten im Rennen um ein Halbfinalticket.

Erster Sieg für Elina Switolina bei den WTA Finals: Die ukrainische Topspielerin hat ihre Chance auf den Halbfinaleinzug beim prestigeträchtigen Jahresabschluss gewahrt. Switolina setzte sich 3:6, 6:2, 6:2 gegen Karolina Muchova aus Tschechien durch und darf weiter stark hoffen. Muchova kassierte dagegen ihre zweite Niederlage.

Ihr Auftaktmatch der Gruppe 2 hatte Switolina noch klar gegen French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa verloren. Muchova musste sich der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka ebenfalls in zwei Sätzen geschlagen geben. Andrejewa und Sabalenka treffen in der zweiten Partie des Tages in Indian Wells aufeinander.

Finale am Sonntag

Beim mit 10,0 Millionen US-Dollar dotierten Saisonfinale ziehen nach der Vorrunde die beiden besten Spielerinnen der zwei Vierergruppen ins Halbfinale ein. Das Finale des Hartplatzturniers in Kalifornien findet am Sonntag statt.

Ursprünglich sollten die diesjährigen WTA Finals in Saudi-Arabien stattfinden. Nachdem die USA im Februar Militärschläge gegen den Iran durchgeführt hatten und es daraufhin zu einem Krieg in der Region gekommen war, wurde das Turnier jedoch im Juli nach Indian Wells verlegt.