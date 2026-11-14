WTA Finals: Andrejewa erste Finalteilnehmerin in Indian Wells

Die 19-Jährige liefert in den entscheidenden Momenten ab und sichert sich bei ihrer ersten Teilnahme am Saisonabschlussturnier einen Finalplatz.

French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa hat sich als erste Spielerin einen Platz im Endspiel der WTA-Finals in Kalifornien erkämpft. Die 19-Jährige, die nach dem Jahresendturnier der acht Saisonbesten auf Platz zwei der Weltrangliste klettern wird, setzte sich im Halbfinale in Indian Wells mit 6:3, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula durch. Ihre Gegnerin wird im Anschluss zwischen Wimbledon-Siegerin Linda Noskova und Elina Switolina ermittelt.

Nach 1:25 Stunden machte die Russin den Finaleinzug bei ihrer ersten Einzelteilnahme beim Saisonabschlussturnier mit dem ersten Matchball perfekt. Sie habe es Pegula „nicht leicht machen“ wollen, freute sich Andrejewa: „Ich habe versucht, in jedem Ballwechsel dran zu bleiben. Ich bin einfach froh, dass ich während des gesamten Spiels die Ruhe bewahrt habe.“

Auf dem sonnigen Court in Kalifornien lieferten sich beide Gegnerinnen vor allem zu Beginn ein Match auf Augenhöhe. Ihr verlorenes Aufschlagspiel zum 1:2 holte sich Andrejewa postwendend zurück, das vorentscheidende Break zum 5:3 konnte Pegula, in der Weltrangliste auf Platz fünf, nicht mehr kontern. Auch im zweiten Durchgang drehte Andrejewa, die über das gesamte Turnier keinen einzigen Satz abgab, in den entscheidenden Szenen auf.

„Das war so ein schweres Spiel, sie ist so eine konstante Spielerin – sie schenkt einem nichts einfach so“, lobte Andrejewa ihre Gegnerin, auch der Ärger der Vorwoche schien verflogen: Bei einem aufgezeichneten Gespräch auf dem Trainingsplatz hatte Pegula ihre 13 Jahre jüngere Gegnerin als „Diva“ bezeichnet, im Nachhinein soll die US-Amerikanerin laut Andrejewa entschuldigt haben.

DEINE MEINUNG

Ihr herausragendes Jahr kann die Durchstarterin nun am Sonntagabend deutscher Zeit krönen, lediglich ein Aufstieg zur Nummer eins im Ranking noch in diesem Jahr ist nicht mehr in Reichweite. Umso größer ist die Chance nach den Australian Open im Januar: Andrejewa scheiterte bei der letzten Ausgabe im Achtelfinale, die derzeitige Nummer eins Jelena Rybakina gewann das Turnier und hat somit reichlich Punkte zu verteidigen.