Eva Lys wird 2026 kein Turnier mehr spielen. Die deutsche Tennisspielerin wird von gesundheitlichen Problemen geplagt und will sich auch auf ihre geistige Gesundheit konzentrieren.

Schlechte Nachrichten von Deutschlands Tennis-Hoffnung Eva Lys: Die 24-Jährige wird ihre Saison vorzeitig beenden. Das gab sie am Samstag in den sozialen Medien bekannt.

„Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, habe ich mir in letzter Zeit eine kleine Auszeit von allem genommen. Ich möchte euch mitteilen, dass ich mich entschlossen habe, meine Saison 2026 vorzeitig zu beenden, um mich auf meine körperliche und geistige Gesundheit zu konzentrieren“, schrieb Lys in einem Post auf Instagram.

Eva Lys hat ihre Saison beendet Eva Lys hat ihre Saison beendet © IMAGO/TheNews2

Für „Lucky Lys“ lief zuletzt kaum etwas zusammen. In der Weltrangliste wird sie momentan nur noch auf Platz 136 als deutsche Nummer vier geführt (Career High: 39).

Tennis: Eva Lys kämpft gegen Arthritis

„Das war eines der härtesten Jahre meines Lebens, sowohl auf dem Platz als auch privat. […] Es war frustrierend, anstrengend und manchmal wirklich schwer zu akzeptieren, besonders wenn man so hart für etwas arbeitet und Körper und Geist einfach nicht mitspielen. Dieses Jahr verlief nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte, aber das ändert nichts daran, wozu ich fähig bin“, schrieb Lys.

Jüngst hatte Lys beim WTA-Turnier in Peking bei ihrem Erstrundenmatch gegen das 16 Jahre alte Talent Xinran Sun beim Stand von 1:6, 0:3 verletzungsbedingt aufgeben müssen. Nun ist die komplette Saison vorzeitig beendet.

„Ein großer Teil davon war mein anhaltender Kampf gegen Arthritis, der dieses Jahr besonders schwer zu bewältigen war. Nach über sechs Jahren haben wir beschlossen, einen großen Schritt zu wagen und meine Behandlung umzustellen. Das ist eine große Umstellung, die Zeit brauchen wird, aber ich bin zuversichtlich, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist“, teilte Lys mit.

Die Rechtshänderin gab sich gewohnt kämpferisch: „Im Moment nehme ich mir die Zeit, die ich brauche, um wieder gesund zu werden. Ich freue mich auf das Jahr 2027 und alles, was es mit sich bringt.“