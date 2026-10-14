Die Belarussin erlebt die nächste Enttäuschung. Sie kann im Ranking nicht aufholen.

Aryna Sabalenka sucht nach dem Sturz von der Spitze der Tennis-Weltrangliste nach ihrer Form. Die 28 Jahre alte Belarussin verlor beim WTA-Turnier im chinesischen Wuhan überraschend ihr Auftaktmatch gegen die US-Amerikanerin Ann Li mit 6:3, 4:6, 6:7 (5:7) und erlebte die nächste Enttäuschung. Sabalenka war vor zehn Tagen bereits beim Turnier in Peking früh ausgeschieden.

Die Belarussin hatte bei den US Open in New York Mitte September das Endspiel gegen die Kasachin Jelena Rybakina verloren, die Kasachin löste Sabalenka zudem an der Spitze der Weltrangliste ab. Seitdem hat Sabalenka nur ein Spiel gewonnen, beim 1000er-Turnier in Wuhan konnte sie ihren Rückstand auf Rybakina nicht verkürzen.

„Es war ein verrücktes Match“, sagte die Weltranglisten-31. Li, nachdem sie erst ihren zehnten Matchball genutzt hatte: „Ich genieße es einfach, hier zu spielen.“

Eine deutsche Spielerin ist in Wuhan nicht am Start.