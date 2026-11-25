Der Hamburger Tennisstar äußert sich in Bologna zu den Vorwürfen seiner Ex-Freundin.

Tennisprofi Alexander Zverev hat sich am Rande der Finalrunde des Davis Cups in Bologna zur erneuten Klage seiner Ex-Freundin geäußert. „Scheinbar habe ich eine Aussage getätigt, die ich nicht hätte machen sollen. Aber meiner Meinung nach habe ich das nicht. Meine Anwälte haben eine Stellungnahme dazu abgegeben, und ich bin im Moment nicht so sehr involviert“, erklärte Zverev vor dem Viertelfinalduell der deutschen Mannschaft mit Großbritannien am Donnerstag (10 Uhr/Tennis Channel und tennis.de). Er sei „nicht allzu besorgt“, betonte der Hamburger.

Wie Zverevs Anwälte in der vergangenen Woche erklärt hatten, wird sich der Hamburger gegen die Vorwürfe verteidigen. Hintergrund sind Äußerungen in Bezug auf einen Prozess gegen den Tennisprofi vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten wegen angeblicher Körperverletzung, der im Juni 2024 ohne Urteil beendet worden war. Mit der außergerichtlichen Einigung war eine Geldauflage von 200.000 Euro verbunden gewesen. Eine Verurteilung gab es nicht, mit der Zustimmung zur Zahlung war kein Schuldeingeständnis verbunden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Kurz nach seinem Titel bei den French Open 2026 wurde Zverev dann von der französischen Zeitung L’Equipe auf die Vorwürfe angesprochen und mit der folgenden Aussage zitiert: „Ich habe alles getan, was ich konnte, und meine Unschuld wurde bewiesen.“ Zverevs Ex-Partnerin geht nun gegen diese Aussage und gegen die Behauptung, die Anschuldigungen hätten sich „als falsch erwiesen“, vor.

DEINE MEINUNG

„Ich denke, ich bin unschuldig“, sagte Zverev nun in Bologna: „Aber ich habe genug darüber gesprochen. Ich bin durch damit, darüber zu sprechen, denn es ist – glaube ich – fünf oder sechs Jahre her.“

Das zuständige Landgericht Berlin II hat dem SID den Eingang der Klage in der vergangenen Woche bestätigt. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung ist bislang nicht bekannt.