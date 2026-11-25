Deutschland startet nicht nur dank Alexander Zverev als Mitfavorit ins Finalturnier des Davis Cups. Es ist vielleicht die letzte große Chance einer Tennis-Generation.

Alexander Zverev schlurfte mit konzentrierter Miene auf den Trainingscourt von Bologna, dann schlug er sich mit Jan-Lennard Struff für die große Titelmission warm. Nur wenige Minuten hatte der chronisch unpünktliche Tennisstar seinen Kollegen warten lassen – Deutschlands derzeit erfolgreichster Einzelsportler ist in dieser Woche eben ein echter Team-Player. Und will mit seiner Mannschaft die große Chance nutzen.

„Die Motivation ist da, weil wir eine Truppe sind, in der alle in Form sind. Wir sehen auch Chancen, den Davis Cup zu gewinnen“, stellte Zverev klar. Zunächst steht am Donnerstag (10 Uhr) das Duell mit Großbritannien an – doch das Viertelfinale soll nur der Auftakt sein auf dem Weg zum ersten Titel im Nationenwettbewerb seit 1993.

Die deutsche Auswahl rund um Alexander Zverev hat beim Davis Cup ein klares Ziel vor Augen Die deutsche Auswahl rund um Alexander Zverev hat beim Davis Cup ein klares Ziel vor Augen © IMAGO/ABACAPRESS

Davis Cup: Alexander Zverev und Co. unter Zeitdruck

Die Hoffnungen im Team von Bundestrainer Michael Kohlmann sind berechtigt – ja, es herrscht sogar ordentlich selbst auferlegter Druck. Der Grund: Die Teamkollegen des 29 Jahre alten Zverev befinden sich allesamt im Herbst ihrer Karrieren.

Der formstarke Struff ist 36, Yannick Hanfmann 35 Jahre alt – und das Weltklasse-Doppel Kevin Krawietz (34) und Tim Pütz (39) wird wegen des baldigen Karriereendes von Pütz kommendes Jahr nicht mehr zusammenspielen. Dass die Zeit davonzulaufen droht, hat Zverev schon häufiger betont. Wenn nicht jetzt, wann dann?

„Wir haben ein starkes Team mit großer Qualität, viel Erfahrung und Spieler, die mit Druck umgehen können“, weiß auch Kohlmann um die Gelegenheit. Die umso größer ist, weil sich Zverev nach seiner außergewöhnlichen Saison auch noch den letzten Karrieretraum erfüllen will. „Mit Sascha“, so der Teamchef, „haben wir den momentan besten Spieler der Welt in unseren Reihen“.

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Der allerdings hatte sich im Endspiel der ATP Finals in Turin einmal mehr Topstar Carlos Alcaraz geschlagen geben müssen, der mit dem möglichen Halbfinalgegner Spanien ebenfalls heiß auf den Pokal ist. Zudem bremste Zverev sein vor vier Jahren schwer verletztes Sprunggelenk. „Ich weiß, was ich tun muss, um schmerzfrei zu sein“, gab er aber selbst schnell Entwarnung. Und auch beim Training in Bologna bewegte sich der Hoffnungsträger rund.

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Zverev und Co. gegen Großbritannien in der Favoritenrolle

Gegen die Briten geht Deutschland zunächst als Favorit ins Duell. Der Modus im Finalturnier der besten acht Mannschaften des Jahres kommt dem DTB-Team entgegen: Lediglich zwei Matches gilt es zu gewinnen, sollte es nach den beiden Einzeln 1:1 stehen, entscheidet das Doppel. Mit einem Weltranglistenersten und einem internationalen Spitzenduo in der Mannschaft wird man so schnell zum schwer schlagbaren Team.

Im britischen Aufgebot sucht man einen Top-20-Spieler im Einzel hingegen vergebens. Wimbledon-Halbfinalist Arthur Fery und Cameron Norrie sollten Deutschland keine Angst machen, Vorsicht ist dennoch geboten: Denn Henry Patten und Neal Skupski, die in der kommenden Saison auch auf der Tour gemeinsam an den Start gehen, sind hervorragende Doppelspieler.

Und wenn es klappt mit dem Auftaktsieg? Dann könnte das attraktive Duell mit Spanien folgen, das am Donnerstag zunächst auf Österreich trifft. Für Zverev würde sich eine schnelle Chance auf Revanche gegen Alcaraz bieten. Doch viel wichtiger ist nach einer individuell großartigen Saison mit zwei Major-Titeln und dem Aufstieg zur Nummer eins in dieser Woche der Teamerfolg.