Der Favorit hat mit Deutschland-Bezwinger Großbritannien keine Probleme.

Große Bühne für Carlos Alcaraz und Co.: Das spanische Tennisteam fordert Titelverteidiger Italien im Finale des Davis Cups. Dank eines ungefährdeten Halbfinalerfolgs der Spanier über den Deutschland-Bezwinger Großbritannien kommt es am Sonntag zur Neuauflage des Vorjahres-Endspiels in Bologna.

Der Weltranglistenzehnte Rafael Jódar stellte im ersten Einzel des Tages die Weichen auf Sieg. Er schlug den tapfer kämpfenden, aber spielerisch limitierten Cameron Norrie mit 6:2, 7:5. Kurz darauf betrat der frischgebackene ATP-Finals-Gewinner Alcaraz die ausverkaufte Arena – der Topstar hatte mit Arthur Fery beim 6:2, 6:1 dann keine Mühe.

„Es ist ein Privileg für mich, im Finale zu stehen. Wir haben hart gekämpft, um das zu erreichen“, sagte Alcaraz, der lediglich 72 Minuten auf dem Platz stand: „Es wird nicht einfach gegen Italien, aber der Sonntag wird ein toller, wichtiger Tag.“

Jódar hatte seine Pflicht zuvor in 1:33 Stunden erledigt. Ins Finale am Sonntag gehen die Iberer nicht nur deshalb als Favorit. Italien muss wie schon im Vorjahr auf Topstar Jannik Sinner verzichten – damals gewannen die Italiener allerdings trotzdem. Sie schlugen Spanien, das 2025 seinerseits ohne Alcaraz angetreten war, mit 2:0.

Am Sonntag kämpft Spanien um seinen insgesamt siebten Titel im traditionsreichen Nationenwettbewerb – für Alcaraz wäre es der erste Erfolg. Italien will nach den Titelgewinnen 1976, 2023, 2024 und 2025 den insgesamt fünften Triumph einfahren.

Die diesmal chancenlosen Briten hatten im Viertelfinale noch geglänzt. Dank eines Einzelerfolgs von Norrie gegen Jan-Lennard Struff und des Sieges im abschließenden Doppel nahmen sie die favorisierte deutsche Mannschaft um den Weltranglistenersten Alexander Zverev aus dem Turnier.