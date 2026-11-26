Der Topstar wird geschont, trotzdem hat der Favorit mit Österreich keine großen Probleme.

Kein Carlos Alcaraz im Einzel, kein Problem: Topfavorit Spanien steht im Halbfinale des Davis Cups. Die Iberer bezwangen Österreich dank zweier Erfolge in den Einzelpartien und treffen am Samstag auf den Deutschland-Bezwinger Großbritannien.

Dabei waren die Spanier bei ihrer Aufstellung ein kleines Risiko eingegangen: Alcaraz wurde nicht für eines der beiden Einzel nominiert, sondern lediglich für das mögliche Doppel. Sein Teamkollege Daniel Mérida schlug aber das Toptalent Joel Schwärzler (20) mit 6:4, 6:4, ehe Rafael Jódar Jurij Rodionov nach anfänglichen Schwierigkeiten souverän mit 2:6, 6:0, 6:1 bezwang.

Zuletzt gewannen die Spanier den Davis Cup 2019, mit insgesamt sechs Turniererfolgen liegen die Iberer auf Platz sechs der erfolgreichsten Nationen.