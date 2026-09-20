Davis Cup: Setzt sich Deutschland um Zverev am Sonntag durch?

Deutschland muss im Davis Cup gegen Kroatien um das Erreichen der Finalrunde bangen. Am Sonntag fällt die Entscheidung.

Die Siegesserie von Alexander Zverev geht weiter, trotzdem muss Deutschland im Davis Cup gegen Kroatien um den Einzug in die Finalrunde bangen.

Nach dem Sieg des US-Open-Siegers gegen Matej Dodig (6:4, 7:6 [7:3]) verpasste es Daniel Altmaier, Deutschland im westfälischen Halle mit 2:0 in Führung zu bringen. Der 28-Jährige unterlag seinem Kontrahenten Dino Prizmic mit 4:6, 3:6, nach zwei Einzelmatches steht es somit zwischen Deutschland und Kroatien 1:1.

Alexander Zverev will mit Deutschland in die Finalrunde Alexander Zverev will mit Deutschland in die Finalrunde © IMAGO/Sven Simon

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Deutschland ist am Sonntag um 12.00 Uhr zunächst auf die Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz angewiesen, die gegen Mate Pavić und Nikola Mektić antreten. Anschließend wechseln Zverev und Altmaier im Einzel ihre Gegner. Die Nation, die als Erste drei Matches für sich entscheidet, schafft es zur Finalrunde nach Bologna im November.

Für Deutschland, im Davis-Cup-Ranking hinter Rekordsieger USA und Final-Gastgeber Italien auf Rang drei, ginge es unter den besten Acht im November um Davis-Cup-Titel Nummer vier – der letzte Erfolg liegt 33 Jahre zurück.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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