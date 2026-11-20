Tennisstar Carlos Alcaraz bewegt sich gut und wirkt nicht gehemmt. Er scheint bereit für die Jagd nach dem Titel.

Zweifel ausgeräumt: Tennisstar Carlos Alcaraz hat die Sorgen um seine Oberschenkelblessur bei den ATP Finals mit einer eindrucksvollen Leistung beiseitegeschoben. Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger aus Spanien gewann auch sein drittes Gruppenspiel gegen den Italiener Flavio Cobolli 6:4, 6:1 und wirkte körperlich voll auf der Höhe.

Der Jagd nach seinem ersten Titel in Turin scheint nichts im Weg zu stehen; Alcaraz bleibt damit der schärfste Konkurrent von Deutschlands Topstar Alexander Zverev. „Meine Herausforderung liegt momentan außerhalb des Platzes“, sagte Alcaraz: „Ich muss alles Nötige tun, um körperlich in guter Verfassung zu sein.“

Carlos Alcaraz bewegte sich gut Carlos Alcaraz bewegte sich gut © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Alcaraz trug um seinen linken Oberschenkel, den er am Donnerstag per MRT hatte untersuchen lassen, eine schwarze Bandage. Er bewegte sich gut und ließ bei eigenem Aufschlag nichts zu. Die Ballwechsel hielt er bei Möglichkeit kurz und schlug beeindruckende 29 Gewinnschläge. „Ich habe versucht, mich nicht so viel zu bewegen und aggressiv zu spielen“, sagte Alcaraz.

Alcaraz: Zwölfter Sieg in Folge

Für Alcaraz war es der zwölfte Sieg in Folge. Nach leichten Sorgen infolge seines zweiten Gruppenspiels gegen den Russen Daniil Medwedew hatte Alcaraz am Vortag von seinem medizinischen Team grünes Licht für eine Fortsetzung des Turniers bekommen.

Er trifft nach drei Siegen in drei Gruppenspielen im Halbfinale am Samstag auf den US-Amerikaner Ben Shelton. Im Finale könnte ein mit Spannung erwartetes Duell mit dem Weltranglistenersten Zverev warten.

DEINE MEINUNG

Sportlich ist Alcaraz in absoluter Topform. Der 23-Jährige war nach seinen Turniersiegen in Wien und Paris mit viel Selbstvertrauen nach Turin gereist. Er könnte der dritte Spanier nach Manuel Orantes 1976 und Àlex Corretja 1998 werden, der sich zum inoffiziellen Weltmeister krönt.