Der US-Amerikaner hält den Rekord für die meisten Titel im Profitennis.

Tennis-Ikone Jimmy Connors ist an Krebs erkrankt. Wie der 74-Jährige in seinem Podcast „Advantage Connors“ mitteilte, wurde bei ihm Hautkrebs am Ohr diagnostiziert. Vor einigen Wochen sei er daher operiert worden, so der einstige Weltranglistenerste aus den USA, der in seiner hocherfolgreichen Karriere 109 Titel gewann und damit weiter Rekordhalter vor Roger Federer (103) und Novak Djokovic (102) ist.

„Es geht alles in die richtige Richtung“, sagte Connors in Erwartung einer weiteren OP. Zuletzt war der achtmalige Grand-Slam-Sieger bei den US Open in Erscheinung getreten. Connors überreichte dem Turniersieger Alexander Zverev feierlich den Pokal. Nun richtete er sich mit eindringlichen Worten an seine Fans: „Benutzt Sonnencreme und passt auf euch auf.“