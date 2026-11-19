Der spanische Ausnahmekönner ist mindestens leicht angeschlagen und wird offenbar weiter untersucht.

Schwerere Verletzung oder nur eine leichte Blessur? Carlos Alcaraz hofft nach seinem Halbfinaleinzug bei den ATP Finals auf positive Signale seines Körpers – und von seinem medizinischen Team. Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger aus Spanien hatte sein zweites Gruppenspiel gegen den früheren Weltranglistenersten Daniil Medwedew am Mittwoch (6:2, 6:4) mit bandagiertem Oberschenkel beendet.

„Wir werden das mit meinem Team und meinem Physiotherapeuten besprechen. Ich denke, der Rest des Tages und morgen werden wirklich wichtig für mich sein“, sagte Alcaraz anschließend zu seinen körperlichen Problemen. Kurz nach dem Match fühlte er sich „okay“.

Carlos Alcaraz mit bandagiertem Oberschenkel Carlos Alcaraz mit bandagiertem Oberschenkel © AFP/SID/Marco BERTORELLO

Weitere Alcaraz-Untersuchungen stehen an

Laut des spanischen Portals Marca stehen aber am Donnerstag weitere Untersuchungen an. Demnach soll ein MRT Aufschluss darüber geben, ob er in Turin und auch bei den anschließenden Davis-Cup-Finals in Bologna weiter aufschlagen kann.

Spielerisch befindet sich der Ausnahmekönner in Topform. Seit seinem Comeback Ende August nach langer Handgelenksverletzung hat Alcaraz in Tokio, Wien und beim Masters in Paris drei Turniere gewonnen.