Der Spanier begeistert in Turin. Doch sein linker Oberschenkel bereitet leichte Sorgen.

Tennisstar Carlos Alcaraz hat bei den ATP Finals die nächste Gala-Vorstellung gezeigt und wenig später das Halbfinale erreicht. Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger aus Spanien besiegte in seinem zweiten Gruppenspiel den früheren Weltranglistenersten Daniil Medwedew aus Russland trotz leichter Oberschenkelprobleme mit 6:2, 6:4 und feierte seinen elften Erfolg in Serie. Alcaraz war nach seinen Turniersiegen in Wien und Paris mit viel Selbstvertrauen nach Turin gereist.

Weil Frances Tiafoe am Abend den ersten Satz und schließlich auch die Partie gegen den Italiener Flavio Cobolli gewann, steht Alcaraz bereits sicher unter den Top vier. Tiafoe siegte trotz zweier Satzbälle des French-Open-Finalisten im ersten Durchgang letztlich mit 7:6 (8:6), 6:0. Während auf Tiafoe nun ein „Gruppen-Finale“ gegen Medwedew wartet, ist Cobolli in seinem Heimatland bereits ausgeschieden. Zum Auftakt war der US-Amerikaner gegen Alcaraz ebenso chancenlos gewesen wie der Weltranglistenfünfte Medwedew am Mittwoch.

„Ich hatte physisch ein paar Probleme in diesem Match“, sagte Alcaraz, der sich im zweiten Satz bei einer medizinischen Auszeit den linken Oberschenkel bandagieren ließ. Beeinträchtigungen waren in der Folge aber nicht zu erkennen. „Ich wollte weiter entspannt spielen. Ich werde es mir mit meinem Team anschauen.“

DEINE MEINUNG

Der 23 Jahre alte Ausnahmekönner aus Murcia peilt seinen ersten Triumph beim prestigeträchtigen Saisonabschluss der acht Jahresbesten an, in Abwesenheit seines Dauerrivalen Jannik Sinner (Italien) gilt Alcaraz neben dem Weltranglistenersten Alexander Zverev als heißester Titelkandidat.

Nach viermonatiger Verletzungspause (Handgelenk) hatte sich Alcaraz im Frühherbst eindrucksvoll auf der Tour zurückgemeldet. Bei fünf Turnierteilnahmen seit seinem Comeback holte er drei Titel. Er wäre der dritte Spanier nach Manuel Orantes 1976 und Àlex Corretja 1998, der sich zum inoffiziellen Weltmeister krönen würde.

Mit viel Spielwitz, seinem unglaublichen Tempo und starken Aufschlägen ließ Alcaraz gegen Medwedew nie Zweifel an einem deutlichen Sieg aufkommen. Nach 71 Minuten nutze er seinen zweiten Matchball.