Der Spanier Carlos Alcaraz ist nach seiner Handgelenkverletzung wieder in starker Form und nimmt sich für Turin einiges vor.

Carlos Alcaraz ging nach seiner nächsten Machtdemonstration nicht auf die Favoritendiskussionen für die ATP Finals ein. „Ob ich der Favorit bin oder nicht, oder ob ich mich als Favorit fühle oder nicht – ehrlich gesagt liegt das nicht in meiner Hand“, sagte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger aus Spanien nach seinem Triumph beim Masters in Paris: „Ich möchte das nicht wirklich an mich herankommen lassen und nicht darüber nachdenken.“

Erst der Titel in Wien, nun der 7:6 (7:5), 7:5-Finalsieg gegen den US-Amerikaner Ben Shelton in der französischen Hauptstadt – Alcaraz hat seine hartnäckigen Verletzungsprobleme längst hinter sich gelassen und ist auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Sicher auch mit dem Ziel, zurück an die Spitze der Weltrangliste zu kommen.

ATP Finals ab Sonntag in Turin

Doch da ist Alexander Zverev mit derzeit 9550 Punkten aktuell nicht in Reichweite für Alcaraz mit 7100 Zählern. Zwischen beiden steht auch noch der Italiener Jannik Sinner (9450), der seine Saison vorzeitig beenden musste und entsprechend als Titelverteidiger den Saisonabschluss der acht Jahresbesten der ATP ab Sonntag in Turin verpasst.

Dabei sind neben Zverev, Alcaraz und Shelton auch der Italiener Flavio Cobolli, der Russe Daniil Medwedew, der Franzose Arthur Fils, der US-Amerikaner Frances Tiafoe und der Spanier Rafael Jodár. Alcaraz konnte das Event trotz beeindruckender 29 Tour-Titel bislang noch nicht für sich entscheiden. Sollte es ihm in diesem Jahr gelingen, könnte er im Ranking näher an Zverev heranrücken, der als Nummer eins in die Winterpause gehen wird.