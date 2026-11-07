Der Spanier setzt sich im Halbfinale gegen den Norweger Casper Ruud durch.

Der spanische Tennisstar Carlos Alcaraz greift nach seinem Premierentitel beim ATP-Masters in Paris. Der Weltranglistendritte bezwang am Samstag den Norweger Casper Ruud 6:4, 6:4 und zog erstmals in das Endspiel des 1000er-Turniers in der französischen Hauptstadt ein. Dort wartet am Sonntag US-Open-Finalist Ben Shelton, der sich zuvor 5:7, 6:3, 6:4 gegen den Franzosen Luca Van Assche durchgesetzt hatte.

Alcaraz feierte seinen neunten Erfolg in Serie, zuletzt hatte er das Turnier in Wien gewonnen. Gegen Ruud, der sich im gesamten Duell keine Breakchance erspielte, siegte der Spanier im achten Aufeinandertreffen zum siebten Mal.

Der Weltranglistenerste Alexander Zverev war nach einem Freilos zum Auftakt bereits in der zweiten Runde gegen den Italiener Lorenzo Musetti ausgeschieden. Jan-Lennard Struff scheiterte im Achtelfinale am Ruud.