Der italienische Tennis-Topspieler könnte damit auch die Australian Open verpassen.

Jannik Sinner droht offenbar auch die Australian Open zu verpassen. Wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichten, steht bei dem fünfmaligen Grand-Slam-Sieger nach anhaltenden Knieproblemen wohl ein Eingriff bevor. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür aber noch nicht.

„Sinner auf dem Weg nach Finnland: Er könnte sich morgen einer Operation unterziehen“, schrieb die Gazzetta dello Sport am Montag. Sky Sport Italia berichtete ausführlich und gab an, dass Sinner sich vom Experten Lasse Lempainen in Turku behandeln lassen werden. Auch bei Tuttosport war das „Drama um Sinner“ ein großes Thema.

Sinners Rückkehr steht auf der Kippe

Sinner hat seit dem Finalsieg in Wimbledon gegen Alexander Zverev kein Match mehr auf der Tour mehr absolviert. Sein ursprünglicher Plan war es, beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien Ende des Jahres auf den Platz zurückzukehren. Diesen Zeitplan kann er nun womöglich nicht mehr halten.

Sinner hatte seine Führung in der Weltrangliste am 2. November an Zverev verloren – und wird sich beim Kampf zurück an die Spitze noch gedulden müssen. Das erste Highlight der kommenden Saison startet in Melbourne am 17. Januar.