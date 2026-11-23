Der Hamburger reist nach seiner Finalniederlage in Turin weiter nach Bologna. Er braucht nach eigenen Angaben "ein paar Tage frei".

Trotz anhaltender Knöchelprobleme plant Tennisstar Alexander Zverev weiter mit einem Einsatz für das deutsche Davis-Cup-Team in Bologna. Seine Teilnahme sei „nicht in Gefahr“, sagte der Weltranglistenerste nach seiner Finalniederlage bei den ATP Finals in Turin gegen Carlos Alcaraz: „Ich glaube, dass ich ein paar Tage frei und sehr viel Behandlung brauche.“ Mit Bastian Arnold sei „ein sehr, sehr guter Physio“ in Bologna dabei, der ihm „sehr viel helfen kann“, so Zverev.

Beim 2:6, 6:7 (7:9) gegen Spaniens Ausnahmekönner Alcaraz habe er „leider ziemlich starke Schmerzen im Knöchel“ gehabt, sagte Zverev, sein Aufschlag sei dadurch beeinträchtigt worden. Mit dem gleichen Problem hatte Zverev die Tage zuvor in Turin schon zu kämpfen gehabt, es ist eine Folge seiner schweren Knöchelverletzung im Jahr 2022. Schmerzen verspürt er dabei nur bei der Aufschlagbewegung.

Unabhängig von seiner Blessur blickt Zverev mit Vorfreude auf den Davis Cup. „Die Motivation als Mannschaft ist da, weil wir eine Gruppe sind, bei der alle in Form sind“, sagte Zverev.

Der Hamburger will mit dem Team um Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann sowie dem Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz am Ende seines Traumjahres den ersten deutschen Titel beim traditionsreichen Mannschaftswettbewerb seit 1993 holen. Die DTB-Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann trifft im Viertelfinale am Donnerstag auf Großbritannien.