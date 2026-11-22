Jannik Sinner kämpft immer noch mit Knieproblemen. Eine Operation steht im Raum, ein berühmter Chirurg soll ihn beraten

Das Comeback von Jannik Sinner lässt weiterhin auf sich warten – muss die ehemalige Nummer 1 der Tennis-Welt sogar operiert werden? Den Italiener plagen seit Monaten Beschwerden am rechten Knie.

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport soll er sich in Mailand mit dem finnischen Chirurgen Lasse Lempainen beraten. Bestätigt ist das Treffen nicht.

Kann der „Sehnenzauberer“ Jannik Sinner helfen?

Sinner hat seit seinem Wimbledon-Triumph kein Match mehr bestritten. Ursache der Pause sind Beschwerden am iliotibialen Band, einem Faserzug an der Außenseite des Oberschenkels, der bis zum Knie reicht.

Lempainen, den die Gazzetta als „Sehnenzauberer“ bezeichnet, ist auf Verletzungen von Muskeln und Sehnen spezialisiert. „Dies sind entscheidende Tage für die Entscheidung, die auch Jannik Sinners Karriere verändern könnte“, vermeldet die italienische Zeitung.

Der finnische Spezialist weilte am Wochenende für eine Konferenz in Mailand. Am Rande dieser Veranstaltung, bei der Lempainen einen Vortrag mit dem Titel „Proximale und distale Muskelverletzungen der Oberschenkelmuskulatur bei Profifußballern: frühe chirurgische Indikationen zur Optimierung der Rehabilitation aus Sicht des Chirurgen“ hielt, könne es nun zu einem Treffen mit Sinner kommen. Dessen „Anwesenheit in Mailand an diesem Wochenende ist kein Zufall“, weiß die Gazzetta.

Muss Sinner sogar operiert werden?

Eine Entscheidung über eine Operation wurde bislang nicht bekannt gegeben. Das Blatt nennt drei grundsätzlich mögliche Eingriffe, ohne dass einer davon für Sinner feststehen würde.

Dazu gehören eine Untersuchung und mögliche Behandlung des Außenmeniskus sowie ein Eingriff zur Entlastung des Faserzugs, eine sogenannte Z-Plastik. Als weitere Möglichkeit führt die Gazzetta einen Eingriff am Knochen an. Wie lange Sinner nach einer Operation pausieren müsste, hinge auch von der Art des Eingriffs ab.

DEINE MEINUNG

Sein bisheriger Coach Darren Cahill schilderte die Belastung der Reha: „Es ist schwer für ihn, eine so ‚kleine‘ Verletzung zu haben, die ihn schon so lange beeinträchtigt. Die Rehabilitation, die er durchmacht, ist anstrengend und langweilig. Drei oder vier Stunden im Fitnessstudio mit einer Menge Übungen, um die Kraft im Bein wiederzugewinnen und das Knie wieder in Ordnung zu bringen. Ich drücke die Daumen, dass er sehr bald auf den Platz zurückkehrt.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.