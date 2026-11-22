Alexander Zverev kann sein herausragendes Tennisjahr mit einem weiteren Titel krönen. Im Endspiel der ATP-Finals trifft er auf den spanischen Superstar Carlos Alcaraz.

Wenn am Sonntagabend in der Turiner Inalpi Arena der letzte große Titel der ATP-Saison vergeben wird, kommt es zum erhofften Traumfinale: Der deutsche Weltranglistenerste Alexander Zverev fordert den spanischen Superstar Carlos Alcaraz bei den ATP-Finals heraus.

Beide galten bereits vor Turnierbeginn als die großen Favoriten und haben sich mit starken Leistungen ins Endspiel gespielt. Los geht es um 18 Uhr.

ATP-Finals: So können Sie Zverev – Alcaraz live verfolgen

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Zverev präsentierte sich während der gesamten Turnierwoche nahezu unantastbar. Der Hamburger zog ohne Satzverlust durch die Gruppenphase und setzte sich im Halbfinale gegen Daniil Medvedev mit 7:6 (7:0), 6:4 durch. Besonders stark präsentierte sich der Deutsche im bisherigen Turnierverlauf bei eigenem Aufschlag.

Zverev gegen Alcaraz: Spannendes Duell im Finale

Alcaraz musste auf dem Weg ins Endspiel deutlich härter arbeiten. Der Spanier bezwang im Halbfinale den US-Amerikaner Ben Shelton nach einem umkämpften Dreisatzmatch und baute seine Siegesserie damit auf 13 Partien aus. Trotz leichter Knie- und Oberschenkelprobleme zeigte der 23-Jährige erneut seine enorme Widerstandsfähigkeit in engen Situationen.

Das Finale bringt die beiden prägenden Figuren des aktuellen Herrentennis zusammen. Zverev hat 2026 bislang die erfolgreichste Saison seiner Karriere gespielt, gewann seine ersten beiden Grand-Slam-Titel und stieg erstmals auf Platz eins der Weltrangliste auf. Nun könnte er mit einem dritten ATP-Finals-Triumph einen weiteren Meilenstein setzen.

Alcaraz hingegen kämpft um seinen ersten Titel bei den ATP Finals. Der Spanier erreichte bereits im Vorjahr das Endspiel, musste sich dort jedoch geschlagen geben. Sein explosives Offensivspiel und seine Vielseitigkeit machen ihn dennoch für viele Experten zum gefährlichsten Gegner auf der Tour.

Der direkte Vergleich verspricht höchste Spannung. Alcaraz führt nach 13 ATP-Duellen mit 7:6 Siegen. Die jüngsten beiden Begegnungen gewann der Spanier, darunter das dramatische Halbfinale der Australian Open 2026 über fünf Sätze.