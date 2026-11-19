Alexander Zverev marschiert bei den ATP Finals ungeschlagen ins Halbfinale. Doch nach seinem Sieg gegen Arthur Fils spricht der Deutsche über Beschwerden am Knöchel - und deutet unliebsame Folgen an.

Drei Spiele, drei Siege, kein Satzverlust. Alexander Zverev präsentiert sich bei den ATP Finals in Turin in Bestform. Doch ausgerechnet nach seinem 6:4, 7:6 (8:6) gegen Arthur Fils sorgte der Weltranglistenerste mit bemerkenswerten Aussagen für Aufsehen.

„Leider habe ich wieder Schmerzen im Knöchel“, erklärte Zverev nach der Partie am Sky-Mikrofon. „Ich glaube, ich werde bis zum Ende meiner Karriere wohl immer wieder Schmerzen im Knöchel haben“, befürchtet der 29-Jährige.

Alexander Zverev merkte während der Partie gegen Arthur Fils erneut Schmerzen in seinem Knöchel Alexander Zverev merkte während der Partie gegen Arthur Fils erneut Schmerzen in seinem Knöchel © IMAGO/LaPresse

Im Tiebreak des zweiten Satzes hatte sich Zverev zwischenzeitlich ans Bein gefasst. Die Beschwerden machten sich offenbar auch spielerisch bemerkbar. „Deshalb ist meine Quote beim ersten Aufschlag gesunken. Aber ich habe einen Weg gefunden, in zwei Sätzen zu gewinnen“, erklärte der Deutsche.

Sieben gerissene Bänder bei den French Open

„Leider war die Verletzung, die ich mir zugezogen habe, ziemlich schwerwiegend“ sagte Zverev und referierte damit auf einen der bittersten Momente seiner Karriere. Im Halbfinale der French Open 2022 gegen Rafael Nadal war Zverev schwer umgeknickt und musste den Platz im Rollstuhl verlassen. Später wurde er am rechten Sprunggelenk operiert.

Wie schwer die Verletzung tatsächlich gewesen war, machte Zverev erst Monate später öffentlich. „Es wurde immer berichtet, es seien drei Bänder gerissen. Es waren aber sieben, von denen drei operiert wurden“, stellte er Anfang 2023 in der Bild am Sonntag klar.

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Rund sieben Monate fiel der Hamburger damals aus. Noch Jahre später bereitete ihm der Knöchel Probleme. Bereits im Herbst 2025 hatte Zverev nach dem Masters in Paris über eine Schwellung geklagt und sich erneut untersuchen lassen.

Auch Becker und Petkovic besorgt

Auch Boris Becker weiß um die Schwere der Verletzung. „Weiß der Gott, was da noch alles kaputt gegangen ist. Er hat lange kämpfen müssen, um wieder fit zu sein“, so der 58-Jährige bei Sky. „So eine schlimme Verletzung – die Narben spürt man ab und zu.“

Auch Andrea Petkovic weiß aus ihrer eigenen Verletzungshistorie, dass eine derart schwere Läsion nicht nur Auswirkungen auf den Körper haben kann: „Wenn man dann eine Stelle im Körper hat, die immer wieder aufflammbar ist – das macht was mit deinem Kopf und bringt dich immer wieder zum Nachdenken.“

Die 39-Jährige befürchtet, dass die Verletzung Zverevs Aufschlagspiel negativ beeinflussen könne: „Er ist momentan der beste Aufschläger der Welt. Und wenn er sich da eingeschränkt fühlt, damit steht und fällt sein Spiel.“

Am Samstag kämpft Zverev um das Finalticket

Für sein kommendes Match am Samstag versuche Zverev, möglichst schmerzfrei zu sein. „Ich werde alles tun, was ich kann, damit ich am Samstag keine Schmerzen habe“, kündigte der Weltranglistenerste an.

Mit seinem dritten Zweisatzsieg sicherte er sich den Gruppensieg in Turin. Am Samstag kämpft er um den Einzug ins Finale.