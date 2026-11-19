Alexander Zverev hat sich bei den ATP Finals bereits für das Halbfinale qualifiziert. Für seinen Gegner geht es noch um alles.

Alexander Zverev ist am Donnerstag in seinem dritten und letzten Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin gefordert. Er trifft auf den Weltranglisten-Siebten Arthur Fils (ab ca. 20.30 Uhr).

Durch die Siege gegen Rafael Jodar und Ben Shelton steht Zverev bereits als Halbfinalist fest. Nach seinem Match gegen Shelton zeigte er sich zufrieden mit seiner Leistung: „Der erste Satz war nahezu perfekt und natürlich bin ich froh, jetzt schon das Halbfinale erreicht zu haben. Wenn ich eine Chance hatte, habe ich sie genutzt.“

Alexander Zverev bei den ATP-Finals in Turin Alexander Zverev bei den ATP-Finals in Turin © IMAGO/PsnewZ

Für den Hamburger geht es im dritten Gruppenspiel noch darum, ob er die Gruppe auf Platz eins oder zwei abschließt. Je nach Platzierung trifft er im Halbfinale auf Carlos Alcaraz oder Daniil Medvedev.

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Während der Halbfinaleinzug für Zverev bereits feststeht, kämpft sein Kontrahent Fils noch um das Weiterkommen. In seinem ersten Match musste sich der Franzose Shelton geschlagen geben. Gegen den Spanier Jodar gelang ihm dann der erste Sieg.

Fils weiß um seine ungünstige Ausgangslage: „Es wird hart, aber ich weiß, dass ich kämpfen kann. Ich kann tief in den Kampf eintauchen“, sagte der Franzose vor dem Match. „Ich habe einfach keine Angst“, bekräftigte er seinen Kampfgeist weiter.

Die Halbfinals finden am Samstag statt: das erste ab 14.30 Uhr und das zweite ab 20.30 Uhr. Das Finale ist für Sonntag um 18 Uhr angesetzt.