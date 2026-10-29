Thomalla unterstützt Zverev bei historischer Tennis-Chance

Sophia Thomalla unterstützt Alexander Zverev in Wien bei einem ganz besonderen Match. Zuletzt hatte die Moderatorin die großen Erfolge ihres Partners als Zuschauerin verpasst.

Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien die Nummer 1 der Tennis-Welt vor Augen. Nur noch ein Sieg trennt den deutschen Topstar von dem großen Meilenstein. Bei diesem besonderen Match gegen Tallon Griekspoor sitzt auch Freundin Sophia Thomalla auf der Tribüne und drückt dem Hamburger die Daumen.

Mit einem Erfolg würde der Deutsche erstmals in seiner Karriere die Spitze der Weltrangliste übernehmen und ab Montag den Italiener Jannik Sinner überholen.

Sophia Thomalla ist in Wien als Unterstützung für Alexander Zverev dabei Sophia Thomalla ist in Wien als Unterstützung für Alexander Zverev dabei © IMAGO/GEPA pictures

Zverev vor deutschem Meilenstein, Thomalla schaut zu

Die Unterstützung von Thomalla kommt dabei zu einem besonderen Zeitpunkt. Ausgerechnet bei den beiden Grand-Slam-Triumphen Zverevs in diesem Jahr in Paris und New York war die Moderatorin aus beruflichen Gründen nicht vor Ort.

Nun begleitet sie ihren Partner bei einem weiteren historischen Moment, der den nächsten großen Schritt seiner Karriere bedeuten könnte.

In der Box verfolgte Thomalla die Partie aufmerksam und fieberte mit. Seit Jahren zählt sie zu den engsten Vertrauten des deutschen Tennisstars und begleitet ihn regelmäßig bei wichtigen Turnieren rund um den Globus.

Bereits in der ersten Runde gegen den Spanier Martín Landaluce war die TV-Bekanntheit vor Ort. Ausgerechnet Bruder Mischa Zverev befindet sich in dieser Woche jedoch im Urlaub und fehlt.

Griekspoor verleiht dem Match zudem noch eine besondere Note. Er hatte in der Vergangenheit immer wieder negativ über Zverev gesprochen.