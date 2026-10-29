Altmaier scheitert im Achtelfinale von Basel

Daniel Altmaier unterliegt dem favorisierten Tschechen Jiri Lehecka in zwei Sätzen. Zwischenzeitlich lässt sich der Deutsche medizinisch behandeln.

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-500-Event in Basel im Achtelfinale ausgeschieden. Der 28-Jährige aus Kempen unterlag dem an Position acht gesetzten Tschechen Jiri Lehecka mit 5:7, 4:6 und verpasste damit seinen zweiten Viertelfinaleinzug in Folge. Zuletzt war Altmaier in Lyon in die Runde der besten Acht vorgedrungen.

In Basel erwischte der Weltranglisten-64. einen Fehlstart und kassierte im ersten Satz prompt das Break. Altmaier zeigte Moral, kämpfte sich mit einem Rebreak zum 4:4 zurück, musste den Durchgang aufgrund leichter Fehler dann aber dennoch abgeben.

Altmaier lässt sich behandeln

Vor Beginn des zweiten Satzes ließ sich der Deutsche, der nach seinem Aus in der Qualifikation als Lucky Loser ins Hauptfeld nachgerückt war, in der Leistenregion medizinisch behandeln. Altmaier biss auf die Zähne, konnte dem Weltranglisten-19. aber nicht mehr entscheidend gefährlich werden.

Im Saisonendspurt kämpft der 28-Jährige um den letzten freien Platz im deutschen Davis-Cup-Team für das Finalturnier in Bologna (24. bis 29. November). In das vorläufige Aufgebot schaffte er es nicht.

Neben Altmaier ist auch Jan-Lennard Struff am Donnerstagabend in Basel gefordert. Der 36 Jahre alte Warsteiner trifft im Achtelfinale auf Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic.