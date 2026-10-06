Saison-Aus für Sinner – Weg für Zverev frei

Tennis-Superstar Jannik Sinner wird den Rest der Saison verpassen. Das gibt der Italiener offiziell bekannt. Damit ist der Weg für Alexander Zverev frei.

Der Weg an die Spitze der Tennis-Weltrangliste ist frei für Alexander Zverev: Jannik Sinner muss seine Saison frühzeitig abbrechen. Die Nummer eins der ATP aus Südtirol kann aufgrund von anhaltenden Knieprobleme in diesem Jahr nicht mehr spielen, das teilte der 25-jährige Italiener am Dienstag mit.

„Ich habe gemeinsam mit den Ärzten beschlossen, dass ich eine Behandlung für mein Knie benötige. Das bedeutet, dass die Saison 2026 offiziell vorbei ist“, sagte Sinner in einem Video, das er in den Sozialen Medien veröffentlichte.

Jannik Sinner wird den Rest der Saison verpassen Jannik Sinner wird den Rest der Saison verpassen © IMAGO/ABACAPRESS

Zverev (29) wird damit aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr als erster Deutscher nach Boris Becker die Führung im Ranking übernehmen. Der früheste Zeitpunkt dafür wäre der Montag nach dem Turnier in Wien (26. Oktober bis 1. November).

Zverev kurz vor dem Ziel

Sinner kann seine vielen Punkte aus dem starken Jahresendspurt der Vorsaison nicht mehr verteidigen und fällt hinter Zverev zurück, auch wenn der Hamburger kein Match mehr gewinnen sollte.

Sinner führt aktuell noch das ATP-Ranking mit 11.000 Punkten an. Zverev (Hamburg) ist mit 9720 Punkten erster Verfolger und hat das große Ziel, erstmals an die Spitze der Weltrangliste zu springen.

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Für Zverev wäre es der perfekte Abschluss eines historischen Jahres, in dem er seine ersten beiden Grand-Slam-Titel mit den Triumphen bei den French Open und US Open holte.

Zverev mit großer Aufholjagd

Dass es am Ende des Jahres sogar mit der Nummer 1 klappen könnte, hätte nach den Australian Open wohl noch kaum jemand gedacht. Damals lag Zverev noch über 9.000 Punkte hinter dem damaligen Führenden Carlos Alcaraz, der wie Sinner aber ebenfalls ein von Verletzungen geprägtes Jahr hinter sich hat.

Zverev kam dagegen gut durch die Saison und spielte sein bisher mit Abstand bestes Tennisjahr. Als Belohnung winkt nun der erstmalige Sprung an die Spitze der Weltrangliste.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)