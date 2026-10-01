„Lefty“-Experte Zverev schlägt zu: Souverän gegen Norrie

Der Sieger der French Open und US Open zeigt sich zum Start in Peking konzentriert.

Der „Lefty-Experte“ hat wieder zugeschlagen: Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Peking einen souveränen Start hingelegt – und einmal mehr seine Qualitäten in den Duellen mit Linkshändern ausgespielt. Der French-Open- und US-Open-Sieger setzte sich am Donnerstag mit 7:6 (7:1), 6:4 gegen den Briten Cameron Norrie durch.

Zverev hat damit seit den French Open 2023 eine Bilanz von 47:1 gegen Linkshänder, seine einzige Niederlage erlitt er vergangenes Jahr in der zweiten Runde von Acapulco gegen den US-Amerikaner Learner Tien. Gegen Norrie hat er zudem eine makellose Bilanz von 9:0.

Noch viel wichtiger ist dieser Tage für Zverev, der nun auf Shang Juncheng (China) oder Sebastián Baez (Argentinien) trifft, aber der Blick auf die Weltrangliste. Zverev fehlten vor dem Turnierbeginn in der chinesischen Hauptstadt noch 1370 Punkte auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner. Der Südtiroler konnte zudem zu seiner Titelverteidigung in Peking aufgrund von anhaltenden Knieproblemen nicht antreten und muss befürchten, dass sein Vorsprung weiter schmilzt.

Zverev hat die Nummer eins des Rankings als ein weiteres großes Ziel in diesem Jahr ausgegeben. Die Chance des Hamburgers ist durchaus groß, zumal Sinner in den verbleibenden Saisonmonaten viele Punkte verteidigen muss. Aktuell ist noch nicht klar, ob der fünfmalige Grand-Slam-Sieger Sinner beim Masters in Shanghai (ab 7. Oktober) sein Comeback feiern wird.