Medwedew holt in Hangzhou den Titel

Die Nummer sechs der Welt behält im Finale gegen seinen russischen Landsmann Rublew die Oberhand und triumphiert zum insgesamt 24. Mal auf der Tour.

Auf dem Weg zurück in die absolute Weltspitze hat Tennisprofi Daniil Medwedew ein Erfolgserlebnis gefeiert und das ATP-Turnier im chinesischen Hangzhou gewonnen. Im Duell der an Nummer eins und zwei gesetzten Spieler setzte sich Medwedew gegen seinen russischen Landsmann Andrej Rublew mit 7:5, 6:4 durch. In Hangzhou gab der 30 Jahre alte Medwedew nur einen Satz ab.

Durch die Finalteilnahme war der früheren Nummer eins der Welt bereits ein Erfolg sicher. Mit insgesamt 38 Finalteilnahmen auf der ATP-Tour in seiner Karriere schob er sich in der von Roger Federer angeführten Bestenliste auf Platz zehn vor. Bereits Anfang des Jahres hatte er zwei ATP-Turniere gewonnen. In Brisbane und Dubai war er erfolgreich, er steht bei nunmehr 24 Siegen.

Beim neuerlichen Triumph in China nahm Medwedew seinem Finalgegner Rublew drei Breakbälle ab und verwandelte nach 1:43 Stunden seinen zweiten Matchball, wodurch er auch 1.039.090 Dollar einstrich. Medwedews bislang größter Erfolg, der Triumph bei den US Open, liegt derweil fünf Jahre zurück. Bei der diesjährigen Ausgabe in New York schaffte er es bis ins Achtelfinale.