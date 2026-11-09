Leandro Riedi spricht in einem öffentlichen Statement über seinen Suizidversuch vor gut zwei Jahren. Damit möchte der Schweizer vor allem auf das Thema psychische Gesundheit aufmerksam machen.

Vor zwei Jahren hat Leonardo Riedi einen Suizidversuch unternommen. Am Montag wendete sich der Schweizer mit einer persönlichen Botschaft auf Instagram an die Öffentlichkeit.

Sein Statement auf Instagram leitete der 24-Jährige mit den folgenden Worten ein: „21. Juni 2024. Ein Tag, den ich nie vergessen werde.“ Vor dem Suizidversuch habe Riedi an Angstzuständen und Panikattacken gelitten und eine unsichtbare „mentale Schlacht gekämpft“.

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Dankbar für das Leben

Den Weg aus dieser psychischen Ausnahmesituation fand der Schweizer vor allem „mit der besten professionellen Hilfe, der Unterstützung der Menschen, die mir am nächsten stehen und viel Arbeit an mir selbst“.

Inzwischen ist Riedi zuversichtlich: „Ich bin wirklich glücklich, dankbar für mein Leben und freue mich auf die Zukunft.“

Diese Erfahrung hat seine Sicht auf die Welt nachhaltig verändert. Sie hat seine „Perspektive auf alles verändert. Ich habe gelernt, dass Siege und Erfolg nicht so viel bedeuten, wenn du nicht mit dir selbst im Reinen bist“.

Riedi möchte Betroffenen Mut machen

Mit seinem Statement möchte Riedi anderen Betroffenen Mut machen: „Ich teile das, denn wenn auch nur eine einzige Person das liest und erkennt, dass sie nicht allein ist, dann hat es sich gelohnt.“

Auch sportlich musste der Schweizer zuletzt einige Rückschläge verkraften. In den vergangenen zwei Jahren wurde er viermal operiert. Seit einer Handoperation in diesem Sommer konnte er kein Spiel mehr bestreiten. Aktuell arbeitet Riedi an seinem Comeback.

DEINE MEINUNG

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.