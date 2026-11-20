Jimmy Connors ist an Krebs erkrankt. Nun nutzt der achtmalige Grand-Slam-Sieger seine Bekanntheit, um für Vorsorge zu werben.

Der ehemalige Tennis-Star Jimmy Connors hat eine Krebserkrankung enthüllt. In seinem Podcast Advantage Connors erklärte er, dass er deswegen vor sechs Wochen operiert wurde.

„Sie bauen es wieder auf. Ich zeige Euch das Endergebnis, wenn es so weit ist“, sagte der achtmalige Grand-Slam-Sieger. Er erklärte weiter, es würde noch eine Operation anstehen und gab sich optimistisch: „Alles ist gut. Es läuft in die richtige Richtung.“

Connors: „Passt auf euch auf“

Um welche Form von Krebs es sich handelt, gab der US-Amerikaner nicht bekannt. Seine Erkrankung nutzte er allerdings, um für das Thema Sonnenschutz zu sensibilisieren. „Geht dieses Risiko nicht ein. Passt auf Euch auf“, sagte Connors und wies darauf hin, sich zu schützen: „Denkt daran, Sonnencreme zu benutzen.“

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In seiner Jugend habe er sich nicht viel darum gekümmert. Das Tragen von Baseballkappen hätte seinen Ohren noch mehr der Sonne ausgesetzt.

Connors ist eine prägende Figur des Tennissports. Seine Rekorde haben bis heute Bestand: Er hält den Rekord für die meisten Turniersiege (109) sowie für die meisten Matchsiege (1.274). Zudem gewann er als einziger Spieler der Tennisgeschichte die US Open auf drei verschiedenen Belägen: Rasen, Sand und Hartplatz.

Kürzlich war er noch beim Finale der US Open zu sehen, wo er dem Sieger Alexander Zverev den Pokal überreichte.