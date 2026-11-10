Sinner will Karriere schützen: „Noch 15 Jahre spielen“

Jannik Sinner fehlt seit Monaten verletzt, bei den Australian Open im Januar will er wieder angreifen.

Tennisstar Jannik Sinner (25) will auf seinem Weg zurück auf den Platz nichts „überstürzen“, um seine Karriere langfristig zu schützen.

Tennis fehle ihm, sagte der derzeit verletzte Italiener, im Moment sei es jedoch „enorm wichtig, auf meinen Körper zu achten, denn ich möchte noch weitere zehn bis 15 Jahre spielen“, fügte der fünfmalige Grand-Slam-Gewinner in einem Interview mit Sky Italia an.

Sinner pausiert seit Juli

Sinner hat seit dem gewonnenen Wimbledonfinale gegen Alexander Zverev im Juli aufgrund einer Knieverletzung kein Spiel bestritten, die Position an der Spitze der Weltrangliste musste er jüngst an den Deutschen abgeben.

„Anfangs hatten wir ein unrealistisches Comeback-Ziel vor Augen, deshalb haben wir uns für einen anderen Weg entschieden. Ich bin Tennisspieler und kein Arzt. Deshalb bleibt mir nur zu vertrauen“, sagte Sinner: „Ich habe alles Notwendige getan, um meine Karriere langfristig zu schützen, und genau diesen Weg verfolgen wir jetzt.“ Sinner hatte seine Saison vorzeitig beendet, er fehlt damit auch bei den am Sonntag beginnenden ATP Finals in Turin und bei den anschließenden Davis-Cup-Finals in Bologna in seinem Heimatland.

Bei den Australian Open in Melbourne im Januar will Sinner wieder angreifen. „Mein Ziel ist es, nach Australien zu reisen. Ich hoffe, dass ich dort spielen und vielleicht vorher noch ein paar Turniere bestreiten kann. Im Moment muss ich mich an die vorgegebenen Protokolle halten und darf nichts überstürzen“, betonte Sinner. Sein Comeback wird Ende Dezember beim „Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien erwartet.

DEINE MEINUNG

Für die kommende Saison setzt Sinner auf einen neuen Trainer, der Schwede Magnus Norman löst den Australier Darren Cahill ab. „Ich muss mich jedes Jahr um ein Prozent verbessern, um als Spieler weiterzukommen“, sagte Sinner, der vor seiner Verletzung in diesem Jahr neben Wimbledon auch fünf Masters-Turniere gewonnen hat.