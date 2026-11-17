Alexander Zverev präsentiert bei den ATP Finals in Turin eine besondere Jacke. Sie erzählt von seinen Titeln und seiner Familie.

Alexander Zverev hat bei den ATP Finals schon vor seinem Auftaktmatch ein Zeichen gesetzt: Der Deutsche betrat den Platz in Turin mit einer eigens für ihn gestalteten Jacke. Auf dem Rücken des schwarz-weißen Kleidungsstücks mit goldenen Details prangte eine große Eins. Sie steht für Zverevs Position an der Spitze der Weltrangliste.

Auch auf dem Platz gelang dem 29-Jährigen ein Auftakt nach Maß. Gegen Finals-Debütant Rafael Jodar gewann Zverev sein erstes Gruppenspiel mit 6:4, 6:4. Im ersten Satz wehrte er zwei Breakbälle ab, im zweiten reichte ihm ein frühes Break. Insgesamt schlug er zehn Asse und gab kein Aufschlagspiel ab.

Alexander Zverev präsentierte bei den Finals eine neue Jacke mit persönlichem Bezug Alexander Zverev präsentierte bei den Finals eine neue Jacke mit persönlichem Bezug © IMAGO/Marco Canoniero

Eine Jacke voller persönlicher Details

Das Kleidungsstück erzählt von Zverevs erfolgreicher Saison: Auf den Ärmeln sind die Trophäen von Roland Garros und den US Open abgebildet. Dort hatte er seine ersten beiden Grand-Slam-Titel gewonnen. Auf der Brust stehen seine Initialen AZ, außerdem finden sich die Namen seiner Tochter Mayla und seiner vier Hunde Mishka, Buba, Lovik und Pop auf der Jacke.

Im Inneren steht eine Botschaft, die zur Arbeit seiner Stiftung passt: „Die einzige Grenze ist die, die du dir selbst setzt.“ Die Stiftung unterstützt Menschen mit Diabetes – Zverev selbst lebt seit seiner Kindheit mit der Erkrankung. Die Jacke war ein Geschenk seines Ausrüsters. „Ich hatte mit der Idee für die Jacke nichts zu tun. Es war eine Überraschung von Adidas, aber eine sehr schöne“, sagte Zverev bei Sky Sport.

Externer Inhalt Spotify Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.