Der Weltranglistenerste gibt für das Turnier seine Zusage. Auch weitere Topstars sind bestätigt.

Alexander Zverev schlägt auch in der kommenden Saison beim ATP-Turnier in München auf. Wie die Organisatoren mitteilten, hat der Weltranglistenerste seine Zusage für die Veranstaltung vom 10. bis 18. April auf der Anlage des MTTC Iphitos gegeben.

„Vor den deutschen Fans zu spielen, ist immer etwas Besonderes“, sagte Zverev, der das Event 2017, 2018 und 2025 gewann. Auch Titelverteidiger Ben Shelton aus den USA und der Italiener Flavio Cobolli sagten ihre Teilnahme zu. In Finals gegen Cobolli in Paris und Shelton in New York hatte Zverev in dieser Saison seine ersten Grand-Slam-Titel gewonnen.

In München unterlag der Hamburger in diesem Jahr dagegen im Halbfinale Cobolli. 2027 peilt Zverev erneut seinen vierten Titel in der bayerischen Landeshauptstadt an.