Die verstorbene Reit-Legende einer vergangenen Ära

Heute vor zwei Jahren starb mit Sönke Sönksen einer der erfolgreichsten deutschen Springreiter der Siebziger. Wegen seines langjährigen Engagements für seinen Sport war er in der Szene hoch geachtet.

Im November 2024 hat der deutsche Reitsport eine Legende aus einer vergangenen Ära verloren – die ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen hat: Heute jährt sich der Todestag von Sönke Sönksen zum zweiten Mal.

Der Bauerssohn aus Meldorf im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein war in den Siebzigern einer der erfolgreichsten deutschen Springreiter. Mit seinem Hengst Kwept aus dem Stall des Fleischwaren-Unternehmers und Reitsport-Mäzens Werner Stockmeyer feierte Sönksen zahlreiche nationale und internationale Erfolge.

Sönksen holte Olympia-Silber mit den Schockemöhles

1978 wurde Sönksen auf dem irischen Schimmel Deutscher Meister, drei Jahre zuvor holte er mit der Mannschaft EM-Gold, 1976 bei Olympia in Montréal gewann er Team-Silber an der Seite von Paul und Alwin Schockemöhle sowie Hans Günter Winkler.

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Sönksen viele Jahre lang als Trainer, Equipe-Chef und auch als Turnierrichter. Er war ein Förderer von Heinrich-Hermann Engemann, dem späteren Disziplintrainer der deutschen Springreiter.

Sönke Sönksen im Jahr 2021 Sönke Sönksen im Jahr 2021

Sönksen wurde für sein Engagement vielfach ausgezeichnet und war in der Szene hoch anerkannt. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN erinnert in ihrem Nachruf an eine Laudatio, die der 2022 verstorbene Präsident Breido Graf zu Rantzau vor fünf Jahren für Sönksen hielt: „Deine Gradlinigkeit, deine Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und deine Komik zeichnen dich aus. Deine Worte hatten immer Gewicht. Du warst der unbeugsame Leuchtturm in einem windiger werdenden Leben. Wenn wir doch mehr von solchen Menschen hätten.“

DEINE MEINUNG

Der Club Deutscher Springreiter widmete Sönksen einen ähnlich emotionalen Nachruf. „Du hast für uns, unseren Sport und vor allem für unsere Pferde immer alles gegeben. Und der Gesellschaft gezeigt, wie toll und einzigartig unser Sport ist“, hieß es darin: „Du bist immer als Vorbild vorausgegangen und hast die Menschen aufgrund deines herausragenden Pferdeverstands, mit einem Mix aus Ernsthaftigkeit und Humor, in die richtige Richtung gewiesen. Es war immer eine Ehre für uns, mit dir an unserer Seite, als Reiter oder Funktionär sportlich alles zu geben.“

Sönke Sönksen verstarb am 15. November 2024. Er wurde 86 Jahre alt.