Mronz-Ausscheiden in Aachen nicht wegen DOSB-Kandidatur

Der 59-Jährige hört zum Ende März als Geschäftsführer und Gesellschafter der Aachener Reitturnier GmbH auf. Dies hinge nicht von der DOSB-Wahl ab.

Das Ausscheiden von Michael Mronz als Geschäftsführer und Gesellschafter der Aachener Reitturnier GmbH (ART) steht laut CHIO Aachen in keinem Zusammenhang mit seiner Kandidatur für die Präsidentschaft des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Dies stellte ein CHIO-Sprecher am Samstag gegenüber dem SID klar und verwies auf Interview-Aussagen von Mronz, dessen Ausscheiden aus besagten Positionen Ende März 2027 am Donnerstag von der ART kommuniziert worden waren.

„Wenn das eine vom anderen abhinge, hätte ich meine Entscheidung nach der Wahl getroffen, nicht vorher. Der Entschluss, in Aachen aufzuhören, ist im vergangenen Jahr gereift“, hatte Mronz am Donnerstag in der Aachener Zeitung gesagt: „Mir ist wichtig: Ich hinterlasse keine unvorbereiteten Dinge, im Gegenteil. Natürlich entsteht für mich Freiraum für neue Aufgaben. Dem Sport in Deutschland habe ich ein Angebot gemacht, weil ich klare Vorstellungen davon habe, wie er sich weiterentwickeln soll.“

Seit 1997 hatte Mronz die Vermarktung des CHIO Aachen geprägt. Seine Nachfolge als Geschäftsführer wird Philip Erbers antreten, der zurzeit als Vorstandsmitglied des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV) tätig ist und zuvor bereits für die ART gearbeitet hatte.

Der DOSB stimmt am 5. Dezember über die Nachfolge von Präsident Thomas Weikert ab. Mronz und Martin Engelhardt (66), Präsident der Deutschen Triathlon Union, wurden am Freitag vom DOSB als Kandidaten bestätigt.