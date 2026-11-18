Der Slowene greift bei einem neuen Team an. Beim deutschen Red-Bull-Team lief es für Roglic nicht immer rund.

Primoz Roglic will es noch einmal wissen: Der 37 Jahre alte Radstar fährt ab der kommenden Saison für das aufstrebende Team NSN Cycling. Nach drei wechselhaften Jahren beim deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe, wo auch der Deutsche Florian Lipowitz unter Vertrag steht, steht der viermalige Vuelta-Gewinner aus Slowenien vor einem Neuanfang.

„Ich mag Herausforderungen. Deshalb bin ich hier, um sie gemeinsam anzugehen und zu sehen, was die Zukunft für uns bereithält“, sagte Roglic, der einen Einjahresvertrag beim Schweizer Team erhält. Nach einiger Zeit des Überlegens fühle sich das neue Kapitel nun wie eine „perfekte Verbindung“ an.

Roglic wechselt zu NSN Cycling

Roglic war vor der Saison 2024 zum deutschen Red-Bull-Team gewechselt, konnte die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen. Er gewann 2024 zwar zum vierten Mal die Spanien-Rundfahrt, bei der Tour de France aber reichte es für den Tour-Zweiten von 2020 nur zu einem achten Gesamtrang 2025. In der Saison 2026 gelangen ihm lediglich zwei Tagessiege: Bei den slowenischen Meisterschaften und der EM jeweils im Zeitfahren.

Red-Bull-Manager Ralph entschied sich gegen eine Verlängerung von Roglics Vertrag. Kürzlich riet er dem Slowenen im Gespräch mit dem britischen Radsport-Journalisten Daniel Benson sogar zu einem Karriereende. Der einstige Top-Skispringer Roglic aber verspürt noch den Ehrgeiz, „nicht nur Rennen zu fahren, sondern auch etwas zu erreichen“, wie er in der Pressemitteilung seines künftigen Teams zitiert wurde.

Roglic ist nicht der einzige namhafte Name, der sich NSN anschließt. Zuvor hatte der Rennstall, bei dem unter anderem auch der frühere Fußballstar Andrés Iniesta eingestiegen ist, bereits den Ecuadorianer Richard Carapaz und den Kolumbianer Santiago Buitrago verpflichtet.