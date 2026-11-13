Deutsche Tour-Bewerbung nimmt Hürde

Der Bund würde seinen Anteil an der Ausrichtung des Grand Départs 2029 tragen, jetzt liegt es an den Ländern.

Die deutsche Bewerbung für die Austragung des Starts zur Tour de France 2029 hat eine wichtige finanzielle Hürde genommen. Wie der Verein Grand Départ Allemagne mitteilte, hat der Haushaltsausschuss des Bundestages die Beteiligung des Bundes an der Förderung des in Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geplanten Tour-Auftakts beschlossen.

„Dafür erhöht er den Ansatz im Bundeshaushalt 2027 und sichert die Folgejahre über Verpflichtungsermächtigungen ab. Die abschließende Verabschiedung des Haushalts durch den Deutschen Bundestag steht allerdings noch aus“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

Grand Départ der Tour de France soll 50 Millionen Euro kosten

Die Ausrichtung des Grand Départ soll laut Verein rund 50 Millionen Euro kosten, zwischen sieben und zehn Millionen sollen durch Sponsorengelder gedeckt werden. Der Rest der Kosten soll gleichteilig vom Bund und den vier beteiligten Bundesländern getragen werden.

„Für die weiteren Gespräche mit dem Tour-Veranstalter A.S.O. braucht die Bewerbung verbindliche Finanzierungszusagen der Länder sowie die Garantien für Sicherheit und Polizeieinsatz, die in ihrer Zuständigkeit liegen“, teilte der Verein mit.

Die Zeit drängt. Wahrscheinlich im kommenden Februar will die A.S.O. über den Ausrichter des Grand Départ entscheiden. In Prag hat die deutsche Bewerbung einen starken Konkurrenten, dort soll die Finanzierung bereits gesichert sein.