Tour of Guangxi: Kanter vergibt letzte Chance

Der Cottbuser Sprinter muss sich auch im fünften Massensprint in China geschlagen geben. Der Gesamtführende stürzt.

Radprofi Max Kanter hat auch die letzte Chance auf einen Tagessieg bei der Tour of Guangxi in China vergeben. Der Cottbuser vom kasachischen Rennstall XDS Astana fuhr auf der fünften Etappe nach 170,1 km mit Start und Ziel in Jinchengjiang auf Rang sechs, der Sieg im fünften Massensprint ging an den Belgier Milan Fretin.

Der Cofidis-Sprinter, der bereits die dritte Etappe gewonnen hatte, setzte sich vor dem Italiener Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling) und dem Norweger Erlend Blikra (Uno-X Mobility) durch. Der französische Sprintstar und Gesamtführende Paul Magnier (Soudal Quick-Step) kam im Hochgeschwindigkeits-Finale zu Fall.

Magnier, sollte er an den Start gehen können, nimmt dank seiner beiden Tagessiege einen Vorsprung von zehn Sekunden in die letzte Etappe am Sonntag mit. Kanter liegt 16 Sekunden hinter Magnier auf Rang drei, zwei Sekunden vor Jasha Sütterlin (Jayco AlUla), der am Samstag lange Teil der Fluchtgruppe war.

Die Rundfahrt in China endet mit einem Schlussanstieg der ersten Kategorie, an dem es zum Finale der Klassementfavoriten Juan Ayuso aus Spanien vom deutschen Team Lidl-Trek oder dem Briten Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling) kommen könnte. Auf die 3,2 km lange Bergwertung kurz vor dem Ziel folgt noch eine steile Rampe, spätestens diese dürfte zu schwer für die Sprinter sein.