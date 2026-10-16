Tour-Bergkönig Carapaz wechselt das Team

NSN Cycling aus der Schweiz verpflichtet den Olympiasieger von Tokio.

Ecuadors Tour-Bergkönig Richard Carapaz verlässt den amerikanischen Radrennstall EF Education-EasyPost und schließt sich den Rivalen von NSN Cycling an. Die Verpflichtung des Olympiasiegers von Tokio für die kommenden beiden Jahre gab das Schweizer Team am Freitag bekannt.

„Richard Carapaz unter Vertrag zu nehmen, ist ein bedeutender Moment für unser Team und ein Meilenstein in der Entwicklung unseres Projekts“, sagte NSN-Manager Kjell Carlström. „Richard ist ein erwiesener Champion. Seine Erfolge sprechen für sich, aber was ihn besonders ausmacht, ist seine Mentalität.“

Carapaz (33) ist ein Bergspezialist, der bei Rundfahrten auch um die Gesamtwertung fahren kann. 2019 gewann er den Giro d’Italia, 2021 die Tour de Suisse. In diesem Jahr fuhr er als Dritter auch sein bestes Tour-de-France-Ergebnis ein, bei der Spanien-Rundfahrt wurde er 2020 Zweiter. Sein Triumph im Straßenrennen von Tokio bedeutete erst das zweite Olympia-Gold in der Geschichte Ecuadors.