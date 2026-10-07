Rad-EM: Roglic und Reusser siegen im Zeitfahren

Der slowenische Altmeister ist in seiner Heimat nicht zu schlagen. Aus deutscher Sicht läuft es nicht rund.

Jubel in Slowenien: Lokalmatador Primoz Roglic hat seiner Karriere einen weiteren großen Erfolg hinzugefügt und sich im Alter von 36 Jahren erstmals den Europameistertitel im Zeitfahren gesichert. Bei den Frauen triumphierte die favorisierte Schweizerin Marlen Reusser – die deutsche Meisterin Franziska Koch kam nicht über einen enttäuschenden elften Platz hinaus.

Der viermalige Vuelta-Sieger Roglic setzte sich in einem engen Duell gegen den französischen Zweitplatzierten Bruno Armirail (+7 Sekunden) durch. Der Altmeister sorgte damit im abschließenden Wettkampf für die einzige slowenische Medaille der Meisterschaften. Rang drei ging nach 22 km in Sencur, nahe der slowenischen Hauptstadt Ljubljana, an Armirails Landsmann Maxime Decomble.

„Das ist wunderbar. Ich habe es für mich gemacht, aber auch für die vielen Menschen, die jeden Tag an der Strecke standen“, sagte Roglic im Ziel: „Ein tolles Ende für uns alle.“

Der Belgier Remco Evenepoel, der im Straßenrennen eine starke Saison gekrönt hatte, war nicht an den Start gegangen. Beim WM-Zeitfahren in Montreal hatte der Doppel-Olympiasieger, der wie Roglic für das deutsche Team Red Bull-Bora-hansgrohe fährt, noch gewonnen. Auch Topstar Tadej Pogacar verzichtete aufgrund seiner Sturzverletzungen bei der Spanien-Rundfahrt auf eine Teilnahme an der Heim-EM.

Bei den Frauen war die überragende Reusser zum wiederholten Male nicht zu schlagen. Sie feierte bereits ihren fünften EM-Titel im Zeitfahren in Folge. Reusser, die in Montreal kürzlich ihren WM-Titel erfolgreich verteidigt hatte, verwies auch die formstarke Tour-Siegerin Demi Vollering aus den Niederlanden mit 23 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei.

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Dritte wurde die Französin Juliette Berthet, die auf den 22 km mehr als eine Minute auf Reusser verlor. Koch, die in diesem Jahr bei Paris-Roubaix triumphiert und bei der WM noch Bronze im Zeitfahren geholt hatte, konnte ihre Topform nicht abrufen und verlor 2:57 Minuten auf Reusser.