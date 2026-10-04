Remco Evenepoel holt das ihm noch fehlende Meistertrikot nach einem dramatischen Rennen.

Remco Evenepoel hat sich in Abwesenheit von Superstar und Titelverteidiger Tadej Pogacar erstmals zum Straßen-Europameister gekrönt. Bei den Titelkämpfen in Slowenien setzte sich der Belgier im Fotofinish vor dem Italiener Giulio Ciccone durch. Bronze ging an Christian Scaroni (Italien/+0:59), Emil Herzog fuhr überraschend als bester Deutscher auf Platz sieben (+1:16).

In dem Rennen über 196,2 Kilometer von der slowenischen Hauptstadt Ljubljana bis nach Sencur blieb das Peloton lange zusammen, erst 32 Kilometer vor dem Ziel setzten sich Evenepoel und Ciccone ab. Kurz zuvor war der 26 Jahre alte Olympiasieger noch in einer Kurve gestürzt und hatte sich an die Spitze zurückkämpfen müssen, dann behielt er im Zielsprint die Oberhand.

HOW CLOSE WAS THAT!?



This is the margin that decided the European Championships between Remco Evenepoel and Giulio Ciccone 🤯📸 pic.twitter.com/1Z0KvBXpot — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 4, 2026

„Ich dachte erst, ich kriege ihn nicht mehr“, sagte Evenepoel, nachdem er sich das ihm noch fehlende Meistertrikot gesichert hatte: „Aber dann wurde er nochmal langsamer. Ich war mir dann auch relativ sicher, dass ich gewonnen habe, aber man weiß ja nie.“

Pogacar verpasste Heim-EM

Das Team des deutschen Radsportverbandes German Cycling hatte mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun. Bis auf Herzog schafften es weder John Degenkolb, Lennard Kämna, Maximilian Schachmann, Marco Brenner oder Johannes Adamietz unter die Top 20.

DEINE MEINUNG

Lokalmatador Pogacar verpasste die EM in seiner Heimat aufgrund des Sturzes bei der Vuelta. Auch Deutschlands bester Fahrer Florian Lipowitz (26) ließ die EM nach seinem Sturz bei der Tour de France im Juli aus, will jedoch bei der Lombardei-Rundfahrt (ab 12. Oktober) noch einmal antreten. Am Dienstag geht es im Mixed-Teamzeitfahren um EM-Medaillen.