Deutscher Coup im Eintagesrennen: Kanter siegt in Belgien

Er ist und bleibt der König des Radsports

Max Kanter holt seinen zweiten Saisonsieg. Der Cottbuser triumphiert nach langer Rennpause beim Gooikse Pijl in Belgien.

Radprofi Max Kanter hat sein bislang bestes Jahr mit seinem zweiten Saisonsieg weiter aufgewertet. Der 28 Jahre alte Cottbuser in Diensten der kasachischen Mannschaft XDS Astana gewann am Sonntag das belgische Eintagesrennen Gooikse Pijl.

Nach 199 km setzte sich der Sprinter im Massenspurt vor Frits Biesterbos (Niederlande/Picnic-PostNL) und Jordi Meeus (Belgien/Red Bull-Bora-hansgrohe) durch.

Max Kanter hat das Eintagesrennen beim Gooikse Pijl in Belgien gewonnen Max Kanter hat das Eintagesrennen beim Gooikse Pijl in Belgien gewonnen © IMAGO/Photo News

Radsport: Große Freude bei Kanter

„Der Anfang der Rennwoche in Belgien war schwierig für mich nach der langen Pause. Aber heute habe ich mich gut gefühlt und bin jetzt natürlich happy“, sagte Kanter.

Im Frühjahr hatte er mit einem Tagessieg bei Paris-Nizza für Furore gesorgt, bei seinem Debüt bei der Tour de France war Kanter einmal Etappenzweiter geworden. Seit dem Tour-Abschluss Ende Juli war Kanter auch wegen gesundheitlicher Probleme kein Rennen mehr gefahren. Sein Saisonfinale führt Kanter nach China.