Deutscher Traumstart bei der Rad-WM: Grandiose Koch holt Bronze

Franziska Koch holt bei der Straßenrad-WM die Bronzemedaille. In Montreal muss sich die deutsche Meisterin nur Titelverteidigerin Marlen Reusser und der Britin Zoe Bäckstedt geschlagen geben.

Franziska Koch hat bei der Straßenrad-WM in Montreal Bronze im Einzelzeitfahren gewonnen und dem deutschen Team damit einen Traumstart in die Titelkämpfe in Kanada beschert.

Die 26 Jahre alte deutsche Meisterin musste sich nach 39,2 km in der Metropole am Sankt-Lorenz-Strom nur Titelverteidigerin Marlen Reusser aus der Schweiz und der Britin Zoe Bäckstedt geschlagen geben.

Franziska Koch war nach dem Rennen völlig erschöpft Franziska Koch war nach dem Rennen völlig erschöpft © IMAGO/SW Pix

Straßenrad-WM: Reusser triumphiert

Reusser setzte sich an ihrem 35. Geburtstag in 50:24,44 Minuten mit 40,11 Sekunden Vorsprung auf Bäckstedt (21) durch. Koch lag 45,54 Sekunden zurück und ließ Topstars wie die zweimalige Giro-Siegerin Elisa Longo Berghini (Italien/4.), die zweimalige Weltmeisterin Lotte Kopecky (Belgien/6.) und Tour-Siegerin Demi Vollering (Frankreich/8.) hinter sich. Antonia Niedermaier (Rosenheim), vor zwei Jahren in Zürich Vierte, kam auf Platz sieben (+1:49,54).

Die zuvor letzte deutsche Zeitfahr-Medaille im Eliterennen der Frauen hatte Lisa Brennauer 2015 mit Bronze in Richmond/Virginia gewonnen. Ein Jahr zuvor war Brennauer im spanischen Ponferrada Weltmeisterin geworden.

Als Koch in Paris Radsport-Geschichte schrieb

Koch, die im Frühjahr mit dem Erfolg bei Paris-Roubaix deutsche Radsport-Geschichte geschrieben hatte, fuhr auf dem schnellen Kurs, der auch über die komplette Formel-1-Strecke des Circuit Gilles Villeneuve führte, ein beeindruckendes Rennen. Die Mettmannerin, die früh gestartet war, übernahm zunächst deutlich die Führung.

Viele Kontrahentinnen bissen sich an der Zeit Kochs die Zähne aus. Auch Vollering, die im „Alltag“ ihre Kapitänin beim französischen FDJ-Team ist, lag weit zurück. Erst Topfavoritin Reusser und die junge Bäckstedt waren dann besser.

Auf Koch und Niedermaier warten nun in Montreal noch zwei weitere Medaillenchancen, zunächst am Dienstag in der Mixed-Zeitfahrstaffel und schließlich am kommenden Samstag im Straßenrennen.