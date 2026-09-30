Deutsches Aufgebot für Rad-EM steht

Der deutsche Radsportverband präsentiert sein Aufgebot für die Straßen-EM. Vor allem der Damen-Kader ist stark besetzt.

Ohne Florian Lipowitz bei den Männern, dafür aber mit dem starken WM-Team der Frauen startet der deutsche Radsportverband German Cycling in die Straßen-Europameisterschaften.

Bei den am Freitag beginnenden Wettkämpfen in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana zählen wie zuletzt bei der WM in Montréal unter anderem die Tour-Vierte Antonia Niedermaier, Liane Lippert sowie Roubaix-Siegerin Franziska Koch, die bei der WM Zeitfahr-Bronze gewonnen hatte, zum insgesamt 34-köpfigen Aufgebot. Ergänzt wird das Frauen-Team durch Ricarda Bauernfeind und Linda Riedmann.

Lipowitz nicht im Aufgebot

Bei den Männern fehlt wie erwartet der deutsche Top-Fahrer Lipowitz. Der Tour-Dritte von 2025 war nach seinem Sturz bei der Frankreich-Rundfahrt im Juli erst kürzlich ins Renngeschehen zurückgekehrt und lässt die EM aus. Der 26-Jährige, der am Sonntag bei der WM als 47. nichts mit der Entscheidung zu tun hatte, soll am Samstag beim Giro dell’Emilia für sein Team Red Bull-Bora-hansgrohe in die italienischen Herbstklassiker starten.

Vertreten wird German Cycling in Slowenien, der Heimat von Tour-Champion Tadej Pogacar, von John Degenkolb, Lennard Kämna, Maximilian Schachmann, Marco Brenner, Johannes Adamietz und Emil Herzog. In der Mixed-Staffel verzichtet GC auf eine Teilnahme in der Elite-Klasse und wird nur mit einer U19-Mannschaft starten.